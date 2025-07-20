Politico: Трамп за полгода второго срока изменил мировой порядок
Бывшие и действующие американские чиновники и политические эксперты считают, что за шесть месяцев второго президентского срока Дональд Трамп безвозвратно изменил мировой порядок. Об этом сообщает Politico со ссылкой на участников Аспенского форума по безопасности.
По словам собеседников издания, действия нынешней администрации США нанесли серьезный удар по устоявшимся после Второй мировой войны принципам международных отношений. Речь идет, в частности, о системе свободной торговли и практике долгосрочного межгосударственного сотрудничества.
Как отмечает Politico, во время первого срока Трампа представители американского истеблишмента в сфере национальной безопасности еще надеялись повлиять на курс Белого дома. Сейчас же, по их признанию, «им становится всё труднее найти хотя бы частичную стратегию влияния» на президента и его решения.