Politico: Трамп за полгода второго срока изменил мировой порядок

Как отмечает Politico, во время первого срока Трампа представители американского истеблишмента в сфере национальной безопасности еще надеялись повлиять на курс Белого дома. Сейчас же, по их признанию, «им становится всё труднее найти хотя бы частичную стратегию влияния» на президента и его решения.