Силы ПВО сбили 35 украинских беспилотников в регионах России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
В небе над Брянской областью были ликвидированы девять БПЛА, над Ростовской – семь. Еще шесть воздушных целей российские военные поразили в Калужской области. По три БПЛА было нейтрализовано в Самарской и Тульской областях, а также в Московском регионе. Атака двух беспилотников была отражена в Белгородской области. По одному БПЛА силы ПВО перехватили в Курской области и над акваторией Черного моря.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что несколько украинских беспилотников были уничтожены при попытке атаковать промышленное предприятие в регионе. Обошлось без жертв и разрушений.
С вечера 21 июля Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары («Курумоч»), Саратова («Гагарин») и Калуги («Грабцево»). В Самаре мера действовала до 04:54 мск, в Калуге – до 06:00 мск, в Саратове – до 03:27 мск 22 июля.