Силы ПВО сбили 35 украинских беспилотников в регионах России

В небе над Брянской областью были ликвидированы девять БПЛА, над Ростовской – семь. Еще шесть воздушных целей российские военные поразили в Калужской области. По три БПЛА было нейтрализовано в Самарской и Тульской областях, а также в Московском регионе. Атака двух беспилотников была отражена в Белгородской области. По одному БПЛА силы ПВО перехватили в Курской области и над акваторией Черного моря.