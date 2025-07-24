Лукашенко запретили посещать Эстонию
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко запретили въезд в Эстонию, сообщило гостелерадио ERR со ссылкой на эстонское министерство иностранных дел. Кроме него, бессрочный запрет получили 272 человека.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объяснил решение тем, что в Белоруссии на протяжении пяти лет санкций от стран Балтии «не произошло позитивных изменений». Кроме того, Минск поддерживает российскую сторону в конфликте с Украиной.
В августе 2020 г. после президентских выборов в Белоруссии Таллин ввел пятилетний запрет на въезд в Эстонию для Лукашенко и других представителей власти. Латвия и Литва также поддержали запрет.