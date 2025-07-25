21 июля «Ведомости» писали, что совокупное военное содержание Украины в 2024 г. превысило $118 млрд, что было эквивалентно 62% ВВП. Страна стала одной из самых милитаризованных в мире за последние 30 лет. Военные расходы бюджета Киева в 2024 г. достигли $75 млрд. Согласно информации Кильского института мировой экономики, поставки Украине к концу апреля 2025 г. достигли $150 млрд. В частности, в 2022 г. их объем был $40 млрд, в 2023 г. – $51 млрд, в 2024 г. – $44 млрд. А в январе – апреле 2025 г. – $15 млрд. По сравнению с тем же периодом прошлого года они сократились на 12%.