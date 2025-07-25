Зеленский заявил, что ищет $65 млрд в год для нужд Украины
Украине необходимо в 2026 г. покрыть дефицит финансирования в размере $40 млрд. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Кроме того, по словам главы украинского государства, Киеву необходимо еще $25 млрд на производство дронов и иное оружие.
«Ракеты, дроны, РЭБы, это направление – 25 миллиардов. Это уже 65, если все это закрывать. Я начал над этим работать. Очень тяжелая тема, но я уже начал», – заявил президент (цитата по украинскому изданию «Страна»). После этого он перечислил лидеров европейских стран у которых уже просил деньги.
Зеленский также заявил, что просит у Запада деньги на зарплаты военным вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку они являются «оружием».
21 июля «Ведомости» писали, что совокупное военное содержание Украины в 2024 г. превысило $118 млрд, что было эквивалентно 62% ВВП. Страна стала одной из самых милитаризованных в мире за последние 30 лет. Военные расходы бюджета Киева в 2024 г. достигли $75 млрд. Согласно информации Кильского института мировой экономики, поставки Украине к концу апреля 2025 г. достигли $150 млрд. В частности, в 2022 г. их объем был $40 млрд, в 2023 г. – $51 млрд, в 2024 г. – $44 млрд. А в январе – апреле 2025 г. – $15 млрд. По сравнению с тем же периодом прошлого года они сократились на 12%.