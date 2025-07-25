ЕС обвинил Тбилиси в подрыве евроинтеграции
«Недавние ложные заявления о том, что ЕС стремится дестабилизировать Грузию, втянуть ее в войну или навязать так называемые нетрадиционные ценности, представляют собой преднамеренную попытку манипуляции общественным мнением», – заявили в ЕВС.
В коммюнике подчеркивается, что подобные нарративы работают исключительно на интересы тех сил, которые выступают против демократического и европейского курса Грузии. Брюссель также осудил личные нападки на посла ЕС в Тбилиси, заявив о его «полной поддержке и полномочиях» от ЕС.
«Мы призываем всех политических деятелей в Грузии воздержаться от распространения дезинформации, избегать провокационных нападок и сосредоточиться на построении европейского будущего для своего народа», – говорится в заявлении.
В Европейской внешнеполитической службе напомнили, что Евросоюз остается последовательным и надежным партнером Грузии, поддерживает ее территориальную целостность и готов продолжать оказывать помощь на пути к интеграции с ЕС.
15 июля Politico писало, что европейские дипломаты обсуждают отмену безвизового режима с Грузией из-за подавления властями акций протестов.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 г. объявил о заморозке рассмотрения вопроса о членстве страны в ЕС до 2028 г.