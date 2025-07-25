ЕС обвинил Тбилиси в подрыве евроинтеграции

В коммюнике подчеркивается, что подобные нарративы работают исключительно на интересы тех сил, которые выступают против демократического и европейского курса Грузии. Брюссель также осудил личные нападки на посла ЕС в Тбилиси, заявив о его «полной поддержке и полномочиях» от ЕС.