США ликвидировали высокопоставленного командира ИГ в Сирии
Американские военные провели рейд в районе города Эль-Баб на севере Сирии и ликвидировали высокопоставленного командира группировки «Исламское государство»
«Вместе с нашими союзниками и партнерами центральное командование США стремится к окончательному разгрому террористов ИГ, которые угрожают региону, нашим союзникам и родине», – подчеркнул командующий CENTCOM генерал Майкл Эрик Курилла.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент арабской республики Башар Асад получил политическое убежище в Москве.
В тот же день заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Даниэль Шапиро заявил, что на востоке Сирии сохранится американское военное присутствие. По его словам, это нужно для поражения «Исламского государства» и не имеет никакого отношения к другим аспектам конфликта. Тогда же вооруженные силы США нанесли десятки авиаударов по лагерям террористической организации в арабской республике.