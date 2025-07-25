США ликвидировали высокопоставленного командира ИГ в Сирии

В тот же день заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Даниэль Шапиро заявил, что на востоке Сирии сохранится американское военное присутствие. По его словам, это нужно для поражения «Исламского государства» и не имеет никакого отношения к другим аспектам конфликта. Тогда же вооруженные силы США нанесли десятки авиаударов по лагерям террористической организации в арабской республике.