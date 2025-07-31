Ведомости&

Рубио: мы никогда не увидим войну между США и Россией
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News заявил, что войну между США и Россией мы никогда не увидим. По его словам, это объясняется как ядерным потенциалом обеих держав, так и реальным состоянием военных возможностей России.
«Я думаю, им было бы трудно. Они сражаются с Украиной, которая сейчас крупнейшая армия Европы», – подчеркнул Рубио.
В случае конфликта Россия, по мнению Рубио, могла бы прибегнуть к тактическому ядерному оружию, чтобы эскалировать ситуацию и добиться деэскалации.
Госсекретарь подчеркнул, что главная угроза заключается не в полномасштабной войне, а в локальной стычке или стратегическом просчете, которые могут спровоцировать непреднамеренную эскалацию. Но, по его словам, об этом не стоит даже думать, так как это нереалистично.
Отвечая на вопрос о заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, Рубио выразил сомнение, что они отражают официальную позицию Кремля.
«Он, безусловно, говорит подстрекательские вещи», – отметил госсекретарь.
Также Рубио в ходе интервью рассказал о контактах с «высокопоставленными русскими». Но, по его словам, перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине остаются туманными, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия.