Ведомости&

Госсекретарь подчеркнул, что главная угроза заключается не в полномасштабной войне, а в локальной стычке или стратегическом просчете, которые могут спровоцировать непреднамеренную эскалацию. Но, по его словам, об этом не стоит даже думать, так как это нереалистично.