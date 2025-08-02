Путин поздравил десантников с Днем воздушно-десантных войск
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с профессиональным праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск (ВДВ). Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что за прошедшее время представители «крылатой пехоты» вписали немало незабываемых страниц в летопись Отчизны. По его словам, их мужество, бесстрашие и сила духа всегда будут примером патриотизма, верности присяге и воинскому долгу. Эти качества отражает девиз – «Никто, кроме нас». Президент отдельно выразил благодарность ветеранам Великой Отечественной войны.
«Нынешнее поколение солдат и офицеров бережет и приумножает эти славные ратные традиции, свято чтит законы крепкого десантного братства, доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы», – подчеркнул он.
2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Днем образования ВДВ считается 2 августа 1930 г. В этот день на учениях Московского военного округа впервые десантировалась боевая группа. Как памятный день он был учрежден указом президента в 2006 г.
В 2024 г. в Москве в день ВДВ выступил Центральный военный оркестр Минобороны России. В столице также состоялся крестный ход от храма по улице Ильинке к Красной площадки. На ВДНХ организовали выставку военной техники, там же прошли спортивные состязания и концерты.