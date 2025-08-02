Путин поздравил десантников с Днем воздушно-десантных войск

В 2024 г. в Москве в день ВДВ выступил Центральный военный оркестр Минобороны России. В столице также состоялся крестный ход от храма по улице Ильинке к Красной площадки. На ВДНХ организовали выставку военной техники, там же прошли спортивные состязания и концерты.