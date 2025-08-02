NI: США рассматривают заключение сделки по редкоземельным металлам с Россией

С помощью США Россия, как отмечается, могла бы стать ключевым источником редкоземельных металлов, что позволило бы Штатам избавиться от «неразумной зависимости» от Китая. По мнению автора статьи, возможная инициатива приведет к «серьезным потрясениям» в США, при этом если Трамп «правильно разыграет свои карты», он сможет заключить новые соглашения с Россией о разработке месторождений в кратчайшие сроки. Главным препятствие для заключения таких сделок является украинский конфликт, поэтому успешное мирное соглашение становится «как никогда важным», пишет National Interest.