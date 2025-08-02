NI: США рассматривают заключение сделки по редкоземельным металлам с Россией
США с целью устранить доминирование Китая в отрасли редкоземельных металлов могут предложить России создать партнерство в этой отрасли, вместе с тем Вашингтону необходимо добиться мира на Украине, говорится в статье National Interest.
На фоне торговой войны администрации президента США Дональда Трампа, как пишет издание, Белый дом стремится устранить проблему доминирования Китая в отрасли редкоземельных металлов. Один из вариантов – начать быстро развивать внутреннюю инфраструктуру для поддержки роста местной добычи и переработки редкоземельных металлов. США, как напоминает National Interest, с 1970-х гг. не строили новых рудников по добыче редкоземельных металлов и заводы по их переработке.
С помощью США Россия, как отмечается, могла бы стать ключевым источником редкоземельных металлов, что позволило бы Штатам избавиться от «неразумной зависимости» от Китая. По мнению автора статьи, возможная инициатива приведет к «серьезным потрясениям» в США, при этом если Трамп «правильно разыграет свои карты», он сможет заключить новые соглашения с Россией о разработке месторождений в кратчайшие сроки. Главным препятствие для заключения таких сделок является украинский конфликт, поэтому успешное мирное соглашение становится «как никогда важным», пишет National Interest.