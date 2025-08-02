Захарова стихотворением Маяковского оценила доклад ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что огромное число заседаний и докладов доводит систему до предела. По его словам, 5% самых популярных отчетов скачивают более 5500 раз, а каждый пятый отчет скачивают менее 1000 раз. И скачивание не обязательно означает чтение.