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Захарова стихотворением Маяковского оценила доклад ООН

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале сведения из нового доклада ООН, согласно которым почти никто не читает доклады организации, цитатами из стихотворения поэта Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся».

«С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: "О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!"», – подчеркнула дипломат.

1 августа Reuters со ссылкой на документ ООН, посвященный поиску способов повысить эффективность и сократить расходы организации, писало, что мало кто читает ее доклады.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что огромное число заседаний и докладов доводит систему до предела. По его словам, 5% самых популярных отчетов скачивают более 5500 раз, а каждый пятый отчет скачивают менее 1000 раз. И скачивание не обязательно означает чтение.

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