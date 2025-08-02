В Думу внесли на ратификацию соглашение о военном сотрудничестве с Того
В Госдуму внесено соглашение о военном сотрудничестве между кабмином России и правительством Тоголезской Республики. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Соглашение было подписано 27 марта в Ломе и 3 апреля в Москве. Согласно пояснительной записке, его ратификация будет способствовать укреплению сотрудничества между странами в военной области, обеспечит правовую основу, которая необходима для определения целей, направлений и форм двустороннего сотрудничества и обеспечит защиту интересов россиян, выполняющих задачи в рамках реализации документа, от юрисдикции Тоголезской Республики.
22 июля ТАСС сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о ратификации соглашения между правительствами России и Тоголезской Республики о военном сотрудничестве.