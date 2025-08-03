Украинские власти объявили эвакуацию в одном из районов Херсона

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, назначенный Россией, заявил, комментируя планы по эвакуации, что остров стал «военной базой ВСУ, где на крышах жилых домов кишат операторы дронов и наводчики». По его словам,со дворов школ стреляют по левобережью «кочующие минометы», а в помещениях судозавода спрятаны военная техника и боеприпасы.