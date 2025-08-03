Украинские власти объявили эвакуацию в одном из районов Херсона
Украинские власти Херсона призвали эвакуироваться жителей Карантинного острова (микрорайон Корабел) в связи с повреждением моста, ведущего в район. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что в результате авиаудара усложнена логистика, в район сложно будет завезти продовольствие «и прочее». Кроме того, пострадал газопровод, поэтому некоторое время в микрорайоне не будет газоснабжения.
«Поэтому призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в частности, по проживанию», – написал Прокудин.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, назначенный Россией, заявил, комментируя планы по эвакуации, что остров стал «военной базой ВСУ, где на крышах жилых домов кишат операторы дронов и наводчики». По его словам,со дворов школ стреляют по левобережью «кочующие минометы», а в помещениях судозавода спрятаны военная техника и боеприпасы.
При таких обстоятельствах, указал он, жителя Херсона следует уехать, что обезопасить себя и «развязать руки нашим военным».