Хинштейн упразднит «Корпорацию развития Курской области»
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил на заседании регионального правительства о ликвидации АО «Корпорация развития Курской области». По его словам, структура взяла на себя несвойственные функции.
«Мы упраздняем эту организацию, понимаем, что после всего произошедшего карму ее почистить будет практически невозможно. <...> Каждый должен заниматься своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник. А корпорация развития занимается сопровождением инвесторов», – заявил Хинштейн (цитата по «РИА Новости»).
Ранее нескольких руководителей корпорации арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций. 28 января Генпрокуратура России потребовала взыскать более 3,2 млрд руб. с руководства «Корпорации развития Курской области» и некоторых предпринимателей. По данным надзорного ведомства, чиновники использовали служебное положение для личного обогащения и незаконного завладения бюджетными средствами при строительстве оборонных объектов региона.
После появления информации об иске Хинштейн говорил, что местное правительство поддержит сторону гособвинения и окажет ведомствам необходимую помощь при выявлении и расследовании должностных и коррупционных преступлений.