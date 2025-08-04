Хинштейн упразднит «Корпорацию развития Курской области»

«Мы упраздняем эту организацию, понимаем, что после всего произошедшего карму ее почистить будет практически невозможно. <...> Каждый должен заниматься своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник. А корпорация развития занимается сопровождением инвесторов», – заявил Хинштейн (цитата по «РИА Новости»).