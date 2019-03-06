Уиткофф может приехать в Россию 6 августа
Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Москву 6 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на источники, в том числе с американской стороны.
«Ориентируемся на среду», – сказал один из источников агентства .
Ранее президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox сообщал, что Уиткофф может приехать в Москву 6 или 7 августа.
«Они [российские власти] попросили о встрече, так что посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Трамп.
При этом 3 августа постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер сообщал, что Уиткофф уже находится в Москве.
14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные пошлины на товары из России и ее торговых партнеров, если конфликт на Украине не завершится в течение 50 дней (к 3 сентября). При этом позже американский лидер подчеркнул, что не видит развития в урегулировании ситуации и больше не заинтересован в переговорах с РФ, поэтому сокращает этот ультиматум до 10-12 дней. Причиной он назвал отсутствие прогресса в дипломатическом процессе.