Бывший посол Франции в РФ: Трамп «загнал себя в ловушку» в украинском конфликте
Сократив срок ультиматума по завершению украинского конфликта для России с 50 до 10 дней, президент США Дональд Трамп загнал себя в ловушку. Такое мнение выразила бывшая посол Франции в РФ Сильвия Берманн в эфире TF1info.
По ее мнению, американский лидер не оставил себе времени всерьез обдумать имеющиеся варианты. Берманн также считает, что теперь Трамп пытается найти способ «сохранить лицо». По ее словам, именно с этим связано его решение отправить в Москву спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
«Он загнал себя в ловушку, установив новый, более короткий срок урегулирования, даже не оставив себе времени всерьез обдумать имеющиеся варианты», — добавила Берманн (цитата по ТАСС).
14 июля Трамп пригрозил введением 100%-ных пошлин на товары из России и ее торговых партнеров в случае, если конфликт на Украине не завершится в течение 50 дней (к 3 сентября). При этом позже американский лидер подчеркнул, что не видит развития в урегулировании ситуации и больше не заинтересован в переговорах с РФ, поэтому сокращает этот ультиматум до 10-12 дней.
ТАСС со ссылкой на источники, в том числе с американской стороны, 4 августа сообщал, что Уиткофф посетит Москву 6 августа. «Они [российские власти] попросили о встрече, так что посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.