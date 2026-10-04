Путин поздравил командование и личный состав Космических войск

Путин отметил, что сегодня личный состав и гражданский персонал Космических войск решают ответственные задачи. Они защищают безопасность России и ведут большую работу по обеспечению систем связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные Вооруженным силам и подразделениям, участвующим в специальной военной операции.