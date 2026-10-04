Путин поздравил командование и личный состав Космических войск
Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск России с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Как отметил президент, благодаря работе нескольких поколений выдающихся конструкторов, ученых, инженеров, испытателей, военных специалистов созданы уникальные технологии и мощный научно-производственный задел. У России есть надежный ракетно-космический «щит» – действенный инструмент поддержания глобального стратегического паритета.
Путин отметил, что сегодня личный состав и гражданский персонал Космических войск решают ответственные задачи. Они защищают безопасность России и ведут большую работу по обеспечению систем связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные Вооруженным силам и подразделениям, участвующим в специальной военной операции.
По словам президента, важно и дальше наращивать возможности орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры. Необходимо разрабатывать передовые технологии для новейших образцов вооружений и техники и проводить перспективные исследования.
Празднование Дня космических войск России было закреплено указом президента России от 31 мая 2006 г. Дата приурочена к годовщине запуска в 1957 г. первого искусственного спутника Земли.
3 апреля космический аппарат Министерства обороны вывели на целевую орбиту и приняли на управление средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС). В начале февраля космические войска успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с аппаратами в интересах Минобороны РФ.