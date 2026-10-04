МИД: Астана не уведомляла о планах ввести въездной сбор для россиян

Россиянам, как и гражданам других стран с безвизовым режимом с Казахстаном, требуется оформлять электронное разрешение на въезд в страну (ETA). Документ с поправками в закон о миграции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 24 июня. Они вступили в силу 25 августа. До 1 ноября система QazETA работает в пилотном режиме, поэтому отсутствие электронного разрешения пока не является основанием для отказа во въезде.