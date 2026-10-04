МИД: Астана не уведомляла о планах ввести въездной сбор для россиян
Власти Казахстана не объявляли о планах взимать с россиян плату за электронное разрешение на въезд. Об этом «РИА Новости» сообщил директор третьего департамента стран СНГ МИД Александр Стерник.
Дипломат заявил, что по этому поводу от казахстанских партнеров не поступало ни уведомлений, ни официальных заявлений.
Россиянам, как и гражданам других стран с безвизовым режимом с Казахстаном, требуется оформлять электронное разрешение на въезд в страну (ETA). Документ с поправками в закон о миграции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 24 июня. Они вступили в силу 25 августа. До 1 ноября система QazETA работает в пилотном режиме, поэтому отсутствие электронного разрешения пока не является основанием для отказа во въезде.
С 1 ноября разрешение сделают обязательным для пассажиров международных авиарейсов, с 15 ноября – для въезжающих на автомобилях через границы со странами, не входящими в ЕАЭС.
С 30 ноября ETA станет обязательным для автомобильных пунктов пропуска на границах со странами ЕАЭС. С 15 декабря требование распространится на пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Электронное разрешение будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок в Казахстан.
Таиланд с 15 сентября сократил срок безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней.