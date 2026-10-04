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Иран передал ответ на выдвинутое Белым домом предложение по Ормузскому проливу

Сергей Пахомов

Иран через катарских посредников в Дохе передал ответ на выдвинутое США предложение по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Об этом во время пресс-конференции сообщил официальный представитель МИДа республики Эсмаил Багаи.

«Предложения, выдвинутые американцами, в целом соответствуют их прежним позициям и касаются конкретно ядерных вопросов», – подчеркнул он (цитата по IRNA).

По его словам, восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе можно лишь при помощи конкретных шагов со стороны Вашингтона. В их числе он назвал отмену всех санкционных ограничений против Исламской Республики, включая те, которые были введены после июньского меморандума о взаимопонимании.

1 октября замминистра иностранных дел Ирана Саиб Хатибзаде заявил, что Тегеран рассчитывает урегулировать кризис дипломатическим путем и получить от США объективные гарантии прекращения войны. Дипломат сообщил, что Иран передал США план урегулирования, рассчитанный на семь дней. Он также подчеркнул, что у Ирана есть причины не доверять США и нынешней американской администрации.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что война в Иране закончится очень скоро: либо ударом со стороны США, либо сделкой. Тегеран, в свою очередь, заявляет, что получил ответ США на предложение о возобновлении работы Ормузского пролива и высшее руководство страны изучает контрпредложение Вашингтона.

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