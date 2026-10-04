Иран передал ответ на выдвинутое Белым домом предложение по Ормузскому проливу

По его словам, восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе можно лишь при помощи конкретных шагов со стороны Вашингтона. В их числе он назвал отмену всех санкционных ограничений против Исламской Республики, включая те, которые были введены после июньского меморандума о взаимопонимании.