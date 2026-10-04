Эксперт Института славяноведения РАН призвал не ждать сюрпризов на выборах в БиГ
Выборы в Боснии и Герцеговине (БиГ) окружены многочисленными спекуляциями как внутри страны, так и за ее пределами, однако серьезных политических сюрпризов по их итогам ожидать не стоит. Об этом заявил корреспонденту «Ведомостей» научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. По его словам, основное внимание в предвыборной гонке традиционно сосредоточено на борьбе за места в президиуме Боснии и Герцеговины.
«В этом ключе недавний визит Додика в Москву связан с выборами напрямую», – отметил Смирнов.
Он обратил внимание, что заместитель председателя правящей в Республике Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) партии СНСД Желька Цвиянович, которую эксперт назвал во многом креатурой лидера правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика, участвует в борьбе за «сербское» место в президиуме. При этом местные СМИ рассматривают встречу Додика с президентом России Владимиром Путиным как сигнал поддержки из Москвы.
Как подчеркнул Смирнов, для сербских политиков на всем пространстве бывшей Югославии визиты в Кремль в преддверии важных для себя событий – традиционный инструмент внутренней политики. Эксперт считает, что позиции СНСД и ее рейтинги остаются достаточно высокими, а встреча Додика с Путиным лишь дополнительно укрепила их. Нет никаких оснований говорить о том, что избирателей в Боснии и Герцеговине ожидают какие-то сюрпризы, отметил Смирнов.
По его оценке, вероятная победа Цвиянович позволит сохранить существующий политический баланс сил в Боснии и Герцеговине. В частности, прозападно настроенные власти Федерации Боснии и Герцеговины не смогут ввести полноценные санкции против России из-за позиции сербской стороны и ее возможности блокировать подобные решения.
4 октября в Боснии и Герцеговине проходят всеобщие выборы. Около 3,4 млн зарегистрированных избирателей выбирают трех членов коллективного президиума страны – босняка, хорвата и серба, депутатов палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, парламента федерации БиГ, национальной ассамблеи Республики Сербской и кантональных собраний. В Республике Сербской также избирают президента и двух вице-президентов.
За три места в президиуме Боснии и Герцеговины борются 10 кандидатов: четыре – за место боснякского представителя, три – за место хорватского и три – за место сербского. Избиратели в Федерации БиГ голосуют за боснякского или хорватского кандидата, а жители Республики Сербской – за сербского представителя.
На пост президента Республики Сербской претендуют 12 кандидатов. В выборах участвуют представители 75 политических партий, 29 коалиций и четыре независимых кандидата.
29 сентября Додик и председатель правительства Республики Сербской Саво Минич встретились в Кремле с Путиным. Президент России заявил о намерении продолжать развитие связей с Республикой Сербской, в том числе политического диалога, взаимодействия на площадке ООН, совместных экономических проектов и контактов в культурно-гуманитарной сфере.