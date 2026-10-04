Эксперт Института славяноведения РАН призвал не ждать сюрпризов на выборах в БиГ

Как подчеркнул Смирнов, для сербских политиков на всем пространстве бывшей Югославии визиты в Кремль в преддверии важных для себя событий – традиционный инструмент внутренней политики. Эксперт считает, что позиции СНСД и ее рейтинги остаются достаточно высокими, а встреча Додика с Путиным лишь дополнительно укрепила их. Нет никаких оснований говорить о том, что избирателей в Боснии и Герцеговине ожидают какие-то сюрпризы, отметил Смирнов.