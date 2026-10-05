Министр туризма Нижегородской области ушел в отставку после скандала

По словам Никитина, в ходе конфликта чиновник допустил нецензурные высказывания, апеллировал к своей должности и статусу. Губернатор отметил, что употребление алкоголя в нерабочее время не запрещено, однако последствия в виде публичного конфликта и подобного поведения для чиновника недопустимы. «Министр не перестает быть министром после окончания рабочего дня», – подчеркнул он.