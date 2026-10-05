Министр туризма Нижегородской области ушел в отставку после скандала
Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев подал прошение об отставке после публичного конфликта с футболистами ФК «Нижний Новгород» и сотрудниками полиции. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что удовлетворил прошение, Яковлев покидает свой пост.
По словам Никитина, в ходе конфликта чиновник допустил нецензурные высказывания, апеллировал к своей должности и статусу. Губернатор отметил, что употребление алкоголя в нерабочее время не запрещено, однако последствия в виде публичного конфликта и подобного поведения для чиновника недопустимы. «Министр не перестает быть министром после окончания рабочего дня», – подчеркнул он.
Никитин рассказал, что первоначально Яковлев хотел пресечь поведение других пассажиров поезда, которое счел недостойным, однако последовавшую реакцию губернатор назвал недопустимой. После конфликта министр принес извинения его участникам. Кандидатуру нового главы ведомства Никитин пообещал назвать дополнительно.
10 июня Яковлев получил нагрудный знак Минэкономразвития «За вклад в развитие туризма» на VI Международном туристическом форуме «Путешествуй!». Награды представителям отрасли вручали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников.
15 июля Яковлев участвовал в первой Национальной премии России в области народных художественных промыслов в качестве министра туризма и промыслов Нижегородской области. Он выступил с поздравительным словом на мероприятии, посвященном поддержке традиционных ремесел и креативных индустрий.