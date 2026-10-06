Суд Бразилии после выборов рассмотрит приговор Жаиру Болсонару
Федеральный верховный суд Бразилии после президентских выборов рассмотрит ходатайство защиты бывшего президента Жаира Болсонару об отмене приговора. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.
По данным издания, судья Верховного суда Нуньес Маркис, одновременно возглавляющий Высший избирательный суд, намерен передать обращение защиты на рассмотрение полного состава из 11 судей после голосования. Болсонару в 2025 г. приговорили к 27 годам лишения свободы по делу о попытке государственного переворота и вооруженном мятеже после поражения на выборах 2022 г. Позднее из-за состояния здоровья заключение ему заменили домашним арестом.
Перспектива пересмотра приговора возникла на фоне результатов первого тура президентских выборов 4 октября. Сын экс-президента, сенатор Флавиу Болсонару, получил 47,03% голосов и вышел во второй тур с действующим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, набравшим 45,16%. Второй тур запланирован на 25 октября. Folha отмечает, что часть бразильских экспертов и СМИ считает фаворитом Флавиу Болсонару.
По информации газеты, Маркис считает, что в процессе над бывшим президентом были допущены нарушения, в том числе ограничено право на защиту, а наказание оказалось чрезмерно суровым. Судья также заявил, что законодательство страны не предусматривает «политических санкций».
Возможный пересмотр приговора может вызвать конфликт внутри Верховного суда. Против инициативы выступают пять судей, включая Алешандри ди Мораиса, Флавиу Дину, Кармен Лусию, Кристиану Занина и Жилмара Мендеса. Поддержать ее готовы Андре Мендонса и Луис Фукс. Исход голосования, по данным Folha, может зависеть от позиций председателя суда Эдсона Фашина и судьи Диаса Тоффоли.
4 октября в Бразилии начались всеобщие выборы, на которых граждане страны избирают вице-президента, губернаторов, а также членов национального конгресса и местных парламентов. Главной интригой кампании стала борьба за президентское кресло между да Силвой и Болсонару. Участие в выборах приняли 13 кандидатов.
5 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться результатов выборов президента Бразилии, а не делать предположения относительно этого.