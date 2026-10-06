Суд Бразилии после выборов рассмотрит приговор Жаиру Болсонару

По данным издания, судья Верховного суда Нуньес Маркис, одновременно возглавляющий Высший избирательный суд, намерен передать обращение защиты на рассмотрение полного состава из 11 судей после голосования. Болсонару в 2025 г. приговорили к 27 годам лишения свободы по делу о попытке государственного переворота и вооруженном мятеже после поражения на выборах 2022 г. Позднее из-за состояния здоровья заключение ему заменили домашним арестом.