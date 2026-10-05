Песков призвал не гадать о результатах выборов в Бразилии
Нужно дождаться результатов выборов президента Бразилии, а не делать предположения относительно этого. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Выборы продолжаются, предвыборный процесс в Бразилии не закончен. Давайте дождемся результатов и потом уже будем давать оценки», – отметил Песков. Таким образом он ответил на вопрос, следит ли правительство России за бразильскими выборами.
4 октября в Бразилии начались всеобщие выборы, на которых граждане страны избирают вице-президента, губернаторов, а также членов Национального конгресса и местных парламентов. Главной интригой кампании стала борьба за президентское кресло между да Силвой и Болсонару. Участие в выборах приняли 13 кандидатов.
5 октября стало известно, что Болсонару опередил Силву на президентских выборах, набрав 47,03% голосов (56,1 млн) против 45,16% (53,9 млн). Они будут бороться за президентское кресло во втором туре выборов, который пройдет 25 октября.