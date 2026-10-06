Что значит для России возможный проигрыш Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

Что значит для России возможный проигрыш Лулы да Силвы на выборах в БразилииВ случае победы во втором туре Флавио Болсонару станет ориентироваться на США
Сын осужденного к 25 годам тюрьмы экс-президента Бразилии Жаира Болсонару (2019–2023) 45-летний сенатор Флавио Болсонару опередил в первом туре президентских выборов действующего лидера страны 80-летнего Лулу да Силву (его первое президентство состоялось в 2003–2011 гг.) с незначительным преимуществом: 47% против 45,16%. Такой результат был опубликован на сайте бразильской центральной избирательной комиссии 5 октября. Второй тур голосования состоится 25 октября.
«Спасибо, Боже! Спасибо, Бразилия! Страна выразила свою волю на выборах за перемены и за будущее! <...> Я даю обещание всегда ставить народ выше любой партийной проблемы, потому что, например, эффективная борьба с наркотерроризмом должна вестись совместно с губернаторами и мэрами», – написал Болсонару-младший на своей странице в Х (экс-Twitter). Лула заверил своих сторонников в способности в итоге одержать победу: «Я очень хорош в плей-офф. Когда один на один», – заявил он на митинге.
Неутешительными для главы государства оказались и результаты его партии. Либеральная партия, лидером которой является Болсонару-младший, одержала большинство побед в округах на парламентских (в сенате и палате депутатов на момент сдачи текста все еще продолжается подсчет, но предварительные результаты дают преимущество болсонаристам) и губернаторских (из 20 болсонаристы победили в 17 гонках) выборах. В частности, электоральный успех одержали младшие братья Флавио 43-летний Карлос и 28-летний Ренан, избравшиеся в сенат и палату депутатов соответственно. Кроме того, удача не обошла и мачеху Флавио и бывшую первую леди Бразилии 44-летнюю Мишель Болсонару, которая избралась в сенат.
Успехи болсонаристов отметил их главный иностранный сторонник президент США Дональд Трамп: «125 млн человек проголосовали сегодня в первом туре президентских выборов в Бразилии. Результаты были опубликованы вскоре после завершения голосования, в тот же день! В Детройте, Филадельфии, Калифорнии и многих других городах и штатах США результаты с гораздо меньшими цифрами часто подтасовываются неделями, я имею в виду подсчет. Голосование в Америке коррумпировано!!!», – написал он в своей соцсети Truth Social. При этом в первоначальной версии публикации Трамп упоминал вместо Бразилии Индию.
Как на внутреннем, так и на внешнеполитическом направлении Лула и Болсонару-младший придерживаются разных подходов. Более социально ориентированный подход Лулы конкурирует с болсонаристским стремлением к дерегуляции экономики и оптимизации социальных программ. Что касается внешней политики, если Лула ориентируется на диверсификацию международных связей, в том числе за счет развития БРИКС, то Болсонару-младший (как и его отец) больше ориентируется на укрепление связей с Вашингтоном.
Дружба с Трампом для семьи Болсонару дошла до того, что Флавио приглашали в Белый дом, а сам американский президент неоднократно требовал от бразильских властей освободить Болсонару-старшего, отбывающего 27-летний тюремный срок за попытку государственного переворота и удержания власти после проигрыша президентских выборов в 2022 г. На этом фоне у Лулы и Трампа дополнительно ухудшились отношения. По официальной версии Трампа, из-за преследования Болсонару в отношении Бразилии вводились американские пошлины.
Лула проиграл Флавио по основным приоритетам избирателей – экономике и безопасности, говорит политолог и руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Кроме того, Болсонару-младший гораздо более активный и динамичный кандидат. При этом Дубравский допустил, что команде Лулы в итоге может быть легче сократить разрыв с болсонаристами, чем последним расширить свое преимущество.
За несколько дней до выборов средний результат по пяти крупным бразильским агрегаторам показывал отрыв Лулы от Болсонару-младшего до 2,9% – в зоне статистической погрешности. В большинстве опросов с января 2026 г. Лула также выигрывал, хотя и с небольшим перевесом.
Бразилия – еще одна страна в Южной Америке, где маятник снова может качнуться вправо и закрепить контроль США над Западным полушарием, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, при победе Болсонару Трамп получит возможность говорить о сохраняющейся востребованности своих подходов в мире и, соответственно, в самих США.