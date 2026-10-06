Что значит для России возможный проигрыш Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

«Спасибо, Боже! Спасибо, Бразилия! Страна выразила свою волю на выборах за перемены и за будущее! <...> Я даю обещание всегда ставить народ выше любой партийной проблемы, потому что, например, эффективная борьба с наркотерроризмом должна вестись совместно с губернаторами и мэрами», – написал Болсонару-младший на своей странице в Х (экс-Twitter). Лула заверил своих сторонников в способности в итоге одержать победу: «Я очень хорош в плей-офф. Когда один на один», – заявил он на митинге.