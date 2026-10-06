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Армия России поразила склад ракетно-артиллерийского оружия в Одесской области

Ксения Наумчик
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские войска ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате в Одесской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения в Ильичевке. В порту Черноморска был поражен сухогруз, который, как утверждает ведомство, доставил грузы двойного назначения для обеспечения украинских войск.

Кроме того, в порту Измаил поражены объекты причальной инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.

Утром российские расчеты беспилотников «Герань» поразили радиолокационные станции ВСУ в Полтавской и Одесской областях. В Миргороде Полтавской области была уничтожена РЛС П-37 «Меч», а в Кагарлыке Одесской области – радиолокационная станция 35Д6.

5 октября в порту Южный был поражен сухогруз, который доставлял грузы для обеспечения вооруженных сил Украины. Удар российские войска наносили беспилотниками, уточнило оборонное ведомство. Минобороны также сообщало, что российская армия поразила электроподстанцию Кочеток в Харьковской области. В Одесской области под удар попали портовый пункт Вилково, задействованный в переброске военных грузов, а также хранилища ГСМ в порту Черноморск.

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