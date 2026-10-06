Букингемский дворец отказался финансировать иск экс-принца Эндрю против полиции
Букингемский дворец отказал Эндрю Маунтбеттену-Виндзору в растрате ежегодного пособия из личных средств короля Карла III для финансирования его судебного иска против полиции долины Темзы. Об этом сообщает The Guardian.
Бывший герцог Йоркский пытается оспорить ордера на обыск, выданные в связи с его арестом. Закрытое слушание по делу должно пройти 8 октября в Высоком суде перед судьей Хиллиардом. Представитель суда сообщил, что заседание начнется в 14:00 по местному времени.
Источник во дворце заявил, что юридическая защита Маунтбеттена-Виндзора является его личным делом и делом его адвокатов. По его словам, Букингемский дворец не участвовал в определении стратегии защиты или предпринимаемых в рамках процесса действий.
19 февраля BBC писала, что задержание брата Карла III произошло в день его 66-летия на фоне скандала, связанного с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном. По данным издания, Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Спустя 12 часов после ареста его отпустили.
Британская полиция 20 февраля провела обыски в бывшем особняке Маунтбеттена-Виндзора в Виндзоре, а также в его нынешней резиденции Вуд-Фарм в королевском поместье Сандрингем в графстве Норфолк. По данным правоохранительных органов, мероприятия связаны с расследованием по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
Reuters писал, что обыски у Маунтбеттена-Виндзора начались после публикации его фотографии в газетах по всему миру. Снимок, на котором брат короля Карла III выходит из полицейского участка после задержания, был вынесен на первые полосы британских и зарубежных изданий с громкими заголовками.