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Экс-послы Келин и Мешков могут стать первыми зампредами комитета Совфеда

Инна Шульгина
Сергей Булкин / ТАСС
Сергей Булкин / ТАСС

Бывшие послы РФ в Великобритании и Франции Андрей Келин и Алексей Мешков могут стать первыми зампредами комитета Совфеда по международным делам. Об этом глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил «РИА Новости».

Кандидатуры Келина и Мешкова предложил комитет. Совфед рассмотрит вопрос 14 октября. Ранее Келин и Мешков вошли в состав комитета.‍

24 сентября президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ во Франции. Он также освобожден от обязанностей российского посла в Монако, которые он исполнял по совместительству. 25 сентября российский лидер освободил Андрея Келина от обязанностей посла в Великобритании. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в связи с фактическим отсутствием двусторонних отношений между Россией и Францией с Великобританией можно не спешить с назначением новых послов.

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