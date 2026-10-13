Экс-послы Келин и Мешков могут стать первыми зампредами комитета Совфеда

24 сентября президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ во Франции. Он также освобожден от обязанностей российского посла в Монако, которые он исполнял по совместительству. 25 сентября российский лидер освободил Андрея Келина от обязанностей посла в Великобритании. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в связи с фактическим отсутствием двусторонних отношений между Россией и Францией с Великобританией можно не спешить с назначением новых послов.