Экс-послы Келин и Мешков могут стать первыми зампредами комитета Совфеда
Бывшие послы РФ в Великобритании и Франции Андрей Келин и Алексей Мешков могут стать первыми зампредами комитета Совфеда по международным делам. Об этом глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил «РИА Новости».
Кандидатуры Келина и Мешкова предложил комитет. Совфед рассмотрит вопрос 14 октября. Ранее Келин и Мешков вошли в состав комитета.
24 сентября президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ во Франции. Он также освобожден от обязанностей российского посла в Монако, которые он исполнял по совместительству. 25 сентября российский лидер освободил Андрея Келина от обязанностей посла в Великобритании. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в связи с фактическим отсутствием двусторонних отношений между Россией и Францией с Великобританией можно не спешить с назначением новых послов.