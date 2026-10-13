Москалькову назначили представителем Госдумы в Конституционном суде

12 октября «Интерфакс» писал, что в связи с предложением занять новую должность Москалькова перейдет из комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству в комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству. Ст. 215 регламента Госдумы гласит, что функции полпреда палаты в Конституционном суде возлагаются на депутата, имеющего ученую степень по юридической специальности. Кандидатура представителя вносится по согласованию с председателем Госдумы.