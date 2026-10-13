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Москалькову назначили представителем Госдумы в Конституционном суде

Инна Шульгина
Юлия Малева

Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назначена полномочным представителем Госдумы в Конституционном суде. Депутаты единогласно проголосовали за ее кандидатуру, передает корреспондент «Ведомостей».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что назначение Москальковой стало признанием ее заслуг и опыта.

«Конституционному суду небезразлично, кто будет от Госдумы полномочным представителем. <...> Услышав фамилию Москальковой, все в Конституционном суде высказались единодушно с позитивной точки зрения», – сказал он.

12 октября «Интерфакс» писал, что в связи с предложением занять новую должность Москалькова перейдет из комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству в комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству. Ст. 215 регламента Госдумы гласит, что функции полпреда палаты в Конституционном суде возлагаются на депутата, имеющего ученую степень по юридической специальности. Кандидатура представителя вносится по согласованию с председателем Госдумы.

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