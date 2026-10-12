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Москалькова может стать представителем Госдумы в Конституционном суде

Татьяна Мозолевская

Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова может стать полномочным представителем Госдумы в Конституционном суде (КС). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Комиссия нижней палаты парламента по регламенту внесла на рассмотрение проект соответствующего постановления.

В связи с предложением занять новую должность Москалькова перейдет из комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству в комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству.

Согласно ст. 215 регламента Госдумы, функции полномочного представителя палаты в Конституционном суде возлагаются на депутата, имеющего ученую степень по юридической специальности. Кандидатура представителя вносится по согласованию с председателем Госдумы.

Москалькова занимала должность уполномоченного по правам человека в России с 2016 г. по апрель 2026 г. До этого она была депутатом Госдумы V и VI созывов от «Справедливой России». В 2026 г. она вернулась в Госдуму, избравшись от «Единой России».

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