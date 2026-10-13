Лукашенко: Латвия инсценировала проникновение вооруженных людей из Белоруссии

7 октября власти Латвии сообщили о проникновении вооруженных людей в масках с территории Белоруссии. По словам министра внутренних дел Яниса Домбравы, перед этим латвийские военные пресекли попытку около 20 мигрантов незаконно пересечь границу. Сопровождавшие их люди, как утверждал министр, угрожали военнослужащим.