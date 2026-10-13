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Лукашенко: Латвия инсценировала проникновение вооруженных людей из Белоруссии

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти Латвии в инсценировке проникновения вооруженной группы с белорусской территории. По его словам, Рига использовала пограничный инцидент как повод для получения финансирования от Евросоюза.

«Это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского союза самими латышами. Мы к этому не имеем никакого отношения», – заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Белорусский лидер отверг сообщения о причастности Минска к появлению на латвийской территории людей в масках. Он подчеркнул, что подобные действия должны были бы согласовываться с ним.

«Со мной подобные вещи не согласовывались. А значит, и не проводились», – сказал президент Белоруссии.

7 октября власти Латвии сообщили о проникновении вооруженных людей в масках с территории Белоруссии. По словам министра внутренних дел Яниса Домбравы, перед этим латвийские военные пресекли попытку около 20 мигрантов незаконно пересечь границу. Сопровождавшие их люди, как утверждал министр, угрожали военнослужащим.

Спустя несколько часов неизвестные, по версии латвийской стороны, проникли в страну, повредили распределительный шкаф и похитили камеры видеонаблюдения, после чего вернулись в Белоруссию.

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