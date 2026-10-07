Латвия заявила о проникновении из Белоруссии группы людей в масках
Неизвестные люди из Белоруссии в масках незаконно пересекли латвийско-белорусскую границу. Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в соцсети X.
По его словам, незадолго до этого военнослужащие Национальных вооруженных сил Латвии пресекли попытку 20 нелегальных мигрантов перейти границу. Домбрава утверждает, что сопровождавшие их с белорусской стороны люди были вооружены, угрожали латвийским военным и подталкивали мигрантов в сторону Латвии.
Через несколько часов после этого инцидента люди в масках, по утверждению министра, проникли на латвийскую территорию, повредили распределительный шкаф и похитили камеры наблюдения. До прибытия пограничного наряда они вернулись на территорию Белоруссии.
21 августа Der Speigel сообщил, что в Латвии обнаружили еще один тоннель под границей с Белоруссией, который мог использоваться для незаконного проникновения мигрантов в Евросоюз.