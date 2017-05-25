Основные акционеры Etalon Group продали 12,5% компании

После сделки доля бумаг Etalon Group в свободном обращении возросла примерно на треть Etalon Group

Петербургский девелопер Etalon Group сообщил о продаже своими крупнейшими акционерами – семьей основателя Вячеслава Заренкова и фондами Baring Vostok – около 12,5% акций в ходе SPO. Сделка прошла по схеме ускоренного формирования книги заявок. Основные акционеры Etalon Group суммарно выручили $132,5 млн: инвесторы приобрели все предложенные 37 млн глобальных депозитарных расписок на акции компании (GDR = 1 акции) по $3,58. Таким образом, дисконт к цене бумаг компании на закрытие торгов в Лондоне в среду, 24 мая, составил 8%. Это отличный результат, замечает аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов.

Семья Заренкова и фонды Baring Vostok решили разместить некоторую часть пакета среди широкого круга инвесторов, поскольку многие из них жаловались на низкую ликвидность бумаг компании, сказано в ответе ее пресс-службы на запрос «Ведомостей». «Низкая ликвидность – одна из причин низкой стоимости наших акций, ее надо увеличивать», – также рассказывал Заренков год назад в интервью «Ведомостям».

После сделки доля бумаг Etalon Group в свободном обращении возросла примерно на треть – с 41 до 54%. Доля семьи Заренковых сократилась с 42% на 10 мая 2017 г. до 36%, структур Baring Vostok – соответственно с 16 до 10%.

Компания получила около 40 заявок на покупку расписок, преимущественно от международных инвесторов, в том числе одного суверенного фонда, заявляет человек, близкий к одной из сторон сделки. По его словам, книга заявок была переподписана в 2 раза. Впечатляет и скорость продажи – два часа, замечает Ибрагимов. По его словам, это объясняется большим интересом западных инвесторов к качественным и интересным российским активам жилья: в условиях макроэкономического роста и падения процентных ставок они находятся в наиболее выгодном положении, считает он.

За прошлый год бумаги Etalon Group подорожали примерно вдвое, напомнил представитель компании. За последние 12 месяцев у компании существенно улучшились финансовые перспективы, следует из отчета аналитиков банка Renaissance Capital: рынок, кажется, стабилизировался, а продажи компании растут: прогноз на 2017 г. – плюс 20%. В 2016 г. выручка Etalon Group увеличилась на 16% до 49 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 9,7% до 4,9 млрд руб.; девелопер продал около 500 000 кв. м недвижимости (+29%); средняя цена жилья у него выросла на 6% до 107 959 руб./кв. м.

Крупнейший акционер продает, когда видит хорошую конъюнктуру и справедливую оценку компании, отмечает портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» Антон Кравченко, то же самое верно и для Baring Vostok. При этом рынок на это может отреагировать негативно, поскольку размещался существенный пакет, замечает он. Так, по итогам первого дня торгов после сделки стоимость бумаг Etalon Group на Лондонской бирже снизилась на 8,4% до $3,6 за штуку. Зато рост числа акций в свободном обращении поможет увеличить их ликвидность, указывает аналитик.

Глобальные координаторы и букраннеры сделки – Goldman Sachs International и JPMorgan.

Представитель Baring Vostok не ответил на запрос.