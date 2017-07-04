Китайский Фонд Шелкового пути станет соинвестором проекта в Тушино

Вместе с другими его участниками во главе с РФПИ они могут вложить свыше 90 млрд рублей в офисы и жилье

Проект «Тушино» подразумевает строительство жилого комплекса общей наземной площадью 510 000 кв. м Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Китайский Фонд шелкового пути присоединится к освоению территорий бывшего Тушинского аэродрома, следует из сообщения основателей консорциума, реализующих проект: Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ; создан РФПИ и China Investment Corporation). Соответствующее соглашение стороны подписали 4 июля во время встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Проект «Тушино» подразумевает строительство жилого комплекса общей наземной площадью 510 000 кв. м и самого крупного в России, по данным инвесторов, бизнес-парка класса А «Ростех-сити» наземной площадью около 263 000 кв. м, а также спортивной и социальной инфраструктуры. Арендатором большей части площадей «Ростех-сити» станет сам «Ростех», сообщали ранее источники «Ведомостей» и подтверджали стороны.

Всего международный консорциум, куда кроме вышеперечисленных инвесторов входят также фонды из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Бахрейна, планирует вложить в проект более 90 млрд руб., согласно сообщению. Также среди соинвесторов «Тушино» его застройщик Vi Holding Виталия Мащицкого, уточнил человек, близкий к одной из сторон, реализующей проект.

Фонд Шелкового пути существует с 2014 г., под его управлением активы на $40 млрд. Как правило, фонд осуществляет долговое и акционерное финансирование за пределами Китая, фокусируясь на проектах в области инфраструктуры, энергетики, развития промышленного производства и финансовой кооперации.