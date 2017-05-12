РФПИ с партнерами вложат $1,5 млрд в жилье и офисы на месте Тушинского аэродрома

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ; создан РФПИ и China Investment Corporation, CIC) и компания Vi Holding Виталия Мащицкого займутся совместным освоением территории бывшего Тушинского аэродрома. Соглашение об этом они подпишут в ближайшие дни, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, партнеры собираются объявить о планах на форуме «Шелкового пути», который пройдет 14–15 мая в Пекине.

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