Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Миллиарды в Тушине

РФПИ с партнерами вложат $1,5 млрд в жилье и офисы на месте Тушинского аэродрома

Соинвесторами могут стать китайские и ближневосточные инвесторы
На месте бывшего аэродрома будут офисы, жилье и инфраструктура
На месте бывшего аэродрома будут офисы, жилье и инфраструктура
Евгений Разумный / Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ; создан РФПИ и China Investment Corporation, CIC) и компания Vi Holding Виталия Мащицкого займутся совместным освоением территории бывшего Тушинского аэродрома. Соглашение об этом они подпишут в ближайшие дни, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, партнеры собираются объявить о планах на форуме «Шелкового пути», который пройдет 14–15 мая в Пекине.

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