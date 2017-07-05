Владелец «Золотых Вавилонов» задумал ребрендинг

Девелопер Immofinanz планирует провести ребрендинг и реконструкцию своих торговых центров в России Максим Стулов / Ведомости

Австрийский девелопер Immofinanz планирует провести ребрендинг и реконструкцию своих торговых центров в России, сообщил сегодня операционный директор компании Дитмар Райндл.

Компании принадлежат пять торговых центров арендной площадью 280 000 кв. м в Москве. Это три «Золотых Вавилона» в Ростокино, Отрадном и Ясенево, «Пятая авеню» на ул. Маршала Бирюзово, «Гудзон» на Каширском шоссе. После проведения ребрендинга эти объекты будут работать под вывеской Novamall. По словам Райндла, общие затраты на это и на реконструкцию объектов составят около 80 млн евро. Эти меры окажут положительный эффект и будут содействовать запланированному отделению российского портфеля до конца 2017 г., сказал он.

В апреле прошлого года Immofinanz объявила о планах по слиянию со своим конкурентом — девелоперской компанией CA Immo. Первым этапом этой сделки стал выкуп у O1 Group Бориса Минца его доли (около 26%) в CA Immo. Immofinanz также должна была провести реструктуризацию своего российского портфеля, который, как она сообщала, «характеризуется повышенными рисками». Рассматривалось два варианта: продажа российского портфеля или выделение его в самостоятельную структуру, которой будут владеть нынешние акционеры Immofinanz. По словам Райндла, российский портфель группы был оценен консалтинговой компанией CBRE примерно в 1 млрд евро.

Immofinanz – один из крупнейших девелоперов коммерческой недвижимости в Европе. Ей принадлежит более 240 объектов стоимостью свыше 4 млрд евро.