Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: «Система» освобождает немецкие улицы

Sistema Capital Partners продала большую часть торговой недвижимости в Германии

Покупателем стал крупный немецкий инвестор

Sistema Capital Partners (SCP) вышла из фондов Highstreet Prime I и Highstreet IV, владеющих 117 700 кв. м в объектах стрит-ритейла в городах Германии, следует из информации на сайте SCP.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике