Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: «Система» освобождает немецкие улицы
Sistema Capital Partners продала большую часть торговой недвижимости в Германии
Покупателем стал крупный немецкий инвестор
- Антон Филатов
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Объекты в Германии проданы с хорошей прибылью крупному немецкому институциональному инвестору, сказал представитель АФК «Система»
Sistema Finance S.A.
Sistema Capital Partners (SCP) вышла из фондов Highstreet Prime I и Highstreet IV, владеющих 117 700 кв. м в объектах стрит-ритейла в городах Германии, следует из информации на сайте SCP.
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