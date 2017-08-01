Строители Яхтенного моста пытались получить грант за подарок городу

Объект был необходим для проведения Кубка конфедераций в 2017 г. и ЧМ-2018 Евгений Егоров / Ведомости

Фонд президентских грантов отказал ассоциации «Открытое пространство» в заявке на 1,9 млрд руб., потраченных на строительство Яхтенного моста. Ассоциация подвала заявку в направлении «Развитие институтов гражданского общества», но в поддержке ей отказали, следует из информации на сайте фонда.

«Открытое пространство» состоит из пяти компаний-подрядчиков, которые в 206-17 гг.за собственные средства построили Яхтенный мост: ОАО «Метрострой» потратил 1,1 млрд руб., ЗАО «Пилон» – 426 млн руб., ЗАО «АБЗ-дорстрой» – 170 млн руб., ЗАО «ВАД» – 109 млн руб., ЗАО «ПО «Возрождение» – 55 млн руб. Участники неоднократно заявляли, что мост - это их подарок городу и никто не ждет возврата ни потраченных денег, ни преференций при распределении будущих госзаказов.

Объект был необходим для проведения Кубка конфедераций в 2017 г. и ЧМ-2018. Мост связал Приморский район с Крестовским островом, где находится стадион. Строительство началось в феврале 2016 г., открыли его в мае 2017 г.

«Есть некое разочарование, что мы не выиграли грант: мы могли компенсировать затраты, а могли бы использовать эти средства на строительство инфраструктуры к чемпионату мира, - сообщил директор ассоциации «Открытое пространство Сергей Румянцев - По условиям конкурса, гранты выдаются на будущие проекты, а мы подали заявку, когда объект был построен на 30-40%, поэтому понимали, что отказ возможен». По его словам, подрядчики не ждут возврата денег: «Мы бы не возвращали взносы, а решили бы на какие инфраструктурные объекты потратить в будущем. Инициатором подачи заявления был комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), добавил Румянцев

«Метрострой» не знал, что ассоциация претендует на какие-то гранты и не подписывал никаких документов, сообщила представитель компании. Ассоциация - пять организаций и чтобы действовать от ее лица, нужно как минимум, сообщить остальным об этом, а лучше заручиться их согласием, рассуждает она. По ее словам, «Метрострой» не ждет возврата инвестиций - это был безвозмездный подарок.

Не слышал об этой инициативе и вице-губернатор Игорь Албин. «Молодцы, что заявились на получение грантов. Нарабатывают новый опыт. Могу пожелать удачи и настойчивости», - сообщил Албин. Получить комментарии других участников ассоциации пока не удалось. Гранты от президента РФ на развитие гражданского общества в 2017 г. получили 970 некоммерческих организаций из 79 регионов. Их сумма составила 2,25 млрд руб.