Претендентов на исторические здания найти все сложнее

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Здание подходит для представительского офиса, считает продавец Евгений Егоров / Ведомости

Российский аукционный дом (РАД) в третий раз не получил заявок на покупку бывшего офиса Сбербанка на Фурштатской улице, 5, лит. А, сообщили в пресс-службе РАДа. Здание было выставлено на продажу 10 мая, стартовая цена составляла 318 млн руб. Торги планировалось провести 13 июня. Из-за отсутствия заявок их перенесли на 20 июля, затем на 21 августа. Прием заявок завершился в минувший четверг, желающих купить здание не нашлось, говорит представитель РАДа. По его словам, владелец объекта может перенести торги на более поздний срок. Связаться с пресс-службой Северо-Западного Сбербанка не удалось. Площадь четырехэтажного здания на Фурштатской – 3424,7 кв. м, оно занимает 0,15 га. Стоимость здания не менялась. Продажа непрофильного актива позволяет снизить расходы на содержание фонда недвижимости, объяснял в мае заместитель председателя Северо-Западного Сбербанка Александр Павлов (см. врез).