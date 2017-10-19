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Дмитрий Горшенин|Валерия Лебедева
Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Трамвай вышел из графика

Трамвайное движение в Красногвардейском районе запустят с опозданием на два месяца

Администрация города поздно выделила участки для строительства, считает концессионер

Трамвайное движение по новому маршруту у Ладожского вокзала начнется до конца года, сообщил руководитель департамента развития ООО «ЛСР-строй» (входит в группу ЛСР) Олег Лобзев. По его словам, строительные работы первого этапа (на участке до ул. Хасанской) закончатся в ноябре, после этого начнется обкатка вагонов.

Администрация Петербурга в мае 2016 г. заключила с ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК, на 80% принадлежит ИК «Лидер» и аффилированным компаниям, на 20% – ПАО «Группа ЛСР») концессионное соглашение на создание, реконструкцию и эксплуатацию трамвайной сети в Красногвардейском районе на 30 лет. Совместные инвестиции в проект составят 33,7 млрд руб., в том числе в строительство и содержание объекта – 12,5 млрд, из которых 1,3 млрд – из бюджета города. Стоимость строительства первого этапа – 6,9 млрд руб., запуск движения на этом участке был запланирован до начала ноября. Город финансирует 10% проекта, ТКК – остальное, сказал директор ТКК Сергей Окутин. По маршруту будет ходить 23 трехсекционных трамвая производства Stadler под названием «Чижик» (см. врез).

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