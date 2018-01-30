Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4497 от 30.01.2018 под заголовком: Группа «Регион» осталась без башни Mail.ru

Покупка башни Mail.ru Group группой «Регион» сорвалась

Это могло быть одной из крупнейших сделок за последний год

Группа компаний «Регион» отказалась покупать одну из башен офисного комплекса Skylight на Ленинградском проспекте Москвы, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, компания не договорилась по условиям сделки с собственником бизнес-центра – «Галс-девелопментом».

Skylight общей площадью 110 000 кв. м состоит из двух башен, одну из них – арендной площадью около 30 000 кв. м – занимает Mail.ru Group. Именно ее и планировала купить ГК «Регион», сообщало агентство RNS в августе 2017 г. Переговоры на очень высокой стадии, сделку планируется закрыть до конца года, настаивали уже в конце 2017 г. два источника, близких к «Галс-девелопменту» и ГК «Регион». Правда, вскоре последняя передумала.

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