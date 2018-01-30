Покупка башни Mail.ru Group группой «Регион» сорвалась
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Группа компаний «Регион» отказалась покупать одну из башен офисного комплекса Skylight на Ленинградском проспекте Москвы, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, компания не договорилась по условиям сделки с собственником бизнес-центра – «Галс-девелопментом».
Skylight общей площадью 110 000 кв. м состоит из двух башен, одну из них – арендной площадью около 30 000 кв. м – занимает Mail.ru Group. Именно ее и планировала купить ГК «Регион», сообщало агентство RNS в августе 2017 г. Переговоры на очень высокой стадии, сделку планируется закрыть до конца года, настаивали уже в конце 2017 г. два источника, близких к «Галс-девелопменту» и ГК «Регион». Правда, вскоре последняя передумала.
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