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ВТБ нашел покупателя на один из активов бывшего владельца «Черкизона»

Принадлежавший Тельману Исмаилову торговый центр в Измайлове приобрел банк «Авангард»
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Банк «Авангард» стал победителем публичных торгов по продаже имущества ООО «Руслайн 2000», следует из информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Эта компания принадлежала структурам группы АСТ бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и его семьи. Ей принадлежит торговый комплекс на 20 900 кв. м на Измайловском шоссе. Среди его арендаторов — «Перекресток», «Детский мир», Gloria Jeans и т. д.

Имущество «Руслайн 2000» уже два раза выставляли на торги — сперва за 2 млрд руб. в декабре 2017 г., затем за 1,8 млрд руб. в январе этого года, но желающих купить его не нашлось. Кроме торгового центра продавались также панно «Снежинка», композиция «Олененок», шестиметровая елка, компьютеры, снегоуборочная машина, груша для бокса и др.

Банк «Авангард» сделал предложение о приобретении всех этих активов за 1,55 млрд руб. и стал победителем торгов, следует из сообщения «Руслайн 2000». Зачем «Авангарду» торговый центр в Измайлове, тоже неизвестно. Представитель банка пообещал ответить на вопросы «Ведомостей» позже. Источник, близкий к организаторам торгов, говорит, что «это просто финансовая инвестиция». Ранее участники рынка говорили, что комплекс может быть интересен различным инвесторам, так как он заполнен арендаторами и приносит стабильный доход.

Суммы, вырученной от продажи торгового комплекса, в любом случае не хватит, чтобы погасить долги перед кредиторами. Ранее представитель конкурсного управляющего в декабре говорил, что общая сумма требований к «Руслайну 2000» превышает 17 млрд руб. Правда, источник, близкий к кредиторам Исмаилова, уточнял, что это долг всех структур бизнесмена перед банком ВТБ. Кроме торгового центра в Измайлове в залоге у него находятся также ресторан «Прага» на Арбате и бизнес-центр «Тропикана» на Красной Пресне. В отношении компаний — владельцев этих объектов и самого бизнесмена также начата процедура банкротства. Торги по продаже бизнес-центра «Тропикана» должны пройти в мае этого года.

В группу АСТ до кризиса 2008–2009 гг. входило более 30 компаний, а оборот превышал $2 млрд. После того как в мае 2009 г. состоялось громкое открытие гостиницы Mardan Palace в Анталье, группа начала стремительно терять активы. Был закрыт Черкизовский рынок, а Mardan Palace фактически за долги перешел Halk Bankasi. Сам Исмаилов в прошлом году был заочно арестован по обвинению в организации двух убийств и незаконном обороте оружия. Получить комментарии представителей бизнесмена пока не удалось.

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