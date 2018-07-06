Статья опубликована в № 4603 от 06.07.2018 под заголовком: Кадастровая оценка без срока давности
Оспорить кадастровую оценку станет проще
Пятилетнее ограничение могут отменить
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Оспорить кадастровую оценку становится все проще
Евгений Разумный / Ведомости
Пятилетний срок, которым ограничена возможность пересмотра кадастровой оценки, будет отменен. Такой законопроект в первом чтении приняла в четверг Госдума.
На основе кадастровой стоимости рассчитываются налоги на имущество и земельный. Чтобы пересмотреть ее, человек должен подать заявление в специальную комиссию Росреестра, а затем в суд. Но сделать это можно только в течение пяти лет после внесения в ЕГРН данных об оценке. Более длительный срок не имел смысла, поскольку кадастровая оценка должна была пересматриваться каждые пять лет, говорит президент СРО оценщиков «Экспертный совет» Алексей Каминский. Но в прошлом году это правило было отменено, и теперь кадастровая оценка может действовать и более пяти лет.
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