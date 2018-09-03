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«Леруа Мерлен» готовит крупнейший проект на складском рынке за всю его историю

Для компании построят распределительный центр на 140 000 кв. м на севере Подмосковья
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Девелопер PNK Group построит на территории логистического комплекса «Белый Раст» в Дмитровском районе Подмосковья распределительный центр на 140 000 кв. м для ритейлера «Леруа Мерлен», следует из сообщения сторон и компании JLL (консультант по продаже комплекса). Общий объем инвестиций в этот проект составит 10 млрд руб. Возведение распределительного центра «Леруа Мерлен» в Дмитровском районе начнется уже в ближайшее время, объект будет введен в эксплуатацию осенью 2019 г., сказано в сообщении сторон.

Север Московской области является одним из наиболее востребованных направлений, говорит руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин. По его словам, для компании «Леруа Мерлен» новый проект станет главным логистическим хабом в России, поэтому удобство его расположения и скорость доступа к основным транспортным магистралям, включая М11, М10, Дмитровское шоссе и развивающуюся ЦКАД, являются приоритетами для международного ритейлера.

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