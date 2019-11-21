WeWork замораживает новые проекты в Москве

Компания, которая в начале года оценивалась в $47 млрд, в сентябре была вынуждена отменить размещение своих акций из-за низкой активности инвесторов. С помощью IPO она планировала привлечь около $3 млрд и еще $6 млрд получить от банков на развитие. Имеющиеся у нее свободные средства могут закончиться уже до конца года, писала в октябре The Wall Street Journal. В итоге WeWork выручил японский SoftBank, который согласился предоставить ей $6,5 млрд и выкупить у сотрудников и инвесторов, в том числе основателя сети Адама Неймана, акции на $3 млрд. Тем не менее компания объявила о сокращении до 4000 сотрудников и решила отказаться от работы на некоторых рынках, например в Китае, Индии и части Латинской Америки.