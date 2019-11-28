Недвижимость

Азиатско-Тихоокеанский банк купил бывшую штаб-квартиру Dresdner Bank в центре Москвы

За здание усадьбы Прохоровых – Хлудовых он заплатил 1 млрд рублей
Антон Филатов
Антон Филатов
Wikipedia

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что продало имущество Росэнергобанка. Последнему, как следует из лотовой документации, принадлежали права на земельный участок площадью 0,3 га и три административных здания общей площадью 5213 кв. м в Подсосенском переулке. Самое большое строение имеет площадь 3700 кв. м – это объект культурного наследия, городская усадьба Прохоровых – Хлудовых.

Победителем торгов, как сказано в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве, стал Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), который предложил за здания в Подсосенском переулке 1 млрд руб. Заявка от АТБ была на торгах единственной.

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