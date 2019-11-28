Азиатско-Тихоокеанский банк купил бывшую штаб-квартиру Dresdner Bank в центре Москвы

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что продало имущество Росэнергобанка. Последнему, как следует из лотовой документации, принадлежали права на земельный участок площадью 0,3 га и три административных здания общей площадью 5213 кв. м в Подсосенском переулке. Самое большое строение имеет площадь 3700 кв. м – это объект культурного наследия, городская усадьба Прохоровых – Хлудовых.