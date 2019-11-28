Азиатско-Тихоокеанский банк купил бывшую штаб-квартиру Dresdner Bank в центре Москвы
За здание усадьбы Прохоровых – Хлудовых он заплатил 1 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что продало имущество Росэнергобанка. Последнему, как следует из лотовой документации, принадлежали права на земельный участок площадью 0,3 га и три административных здания общей площадью 5213 кв. м в Подсосенском переулке. Самое большое строение имеет площадь 3700 кв. м – это объект культурного наследия, городская усадьба Прохоровых – Хлудовых.
Победителем торгов, как сказано в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве, стал Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), который предложил за здания в Подсосенском переулке 1 млрд руб. Заявка от АТБ была на торгах единственной.
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