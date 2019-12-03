Как обновляют исторические отели

В таких местах престижно останавливаться – наравне с великими гостями, портреты которых смотрят со стен. В них легко попасть, даже не будучи постояльцем, не в пример жилым домам, обитатели которых вряд ли позовут в гости чужого человека. Обычно они достойно содержатся и реставрируются, так как это добавляет стоимости трофейному активу и повышает цену номеров.