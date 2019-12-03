Недвижимость

Как обновляют исторические отели

Будет это реставрация или снос и полная перестройка, зависит от бюджета и ожиданий инвестора
Оксана Самборская
Оксана Самборская
Чтобы соответствоватю современным представлениям о комфорте, историческим отелям проходится проходит через реновацию /Евгений Разумный / Ведомости

Исторические гостиницы – ценный актив и украшение любого города. В Москве отелей, расположенных в архитектурно значимых зданиях старше полувека, около 10. 

В таких местах престижно останавливаться – наравне с великими гостями, портреты которых смотрят со стен. В них легко попасть, даже не будучи постояльцем, не в пример жилым домам, обитатели которых вряд ли позовут в гости чужого человека. Обычно они достойно содержатся и реставрируются, так как это добавляет стоимости трофейному активу и повышает цену номеров.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.