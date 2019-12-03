Как обновляют исторические отели
Будет это реставрация или снос и полная перестройка, зависит от бюджета и ожиданий инвестора
Исторические гостиницы – ценный актив и украшение любого города. В Москве отелей, расположенных в архитектурно значимых зданиях старше полувека, около 10.
В таких местах престижно останавливаться – наравне с великими гостями, портреты которых смотрят со стен. В них легко попасть, даже не будучи постояльцем, не в пример жилым домам, обитатели которых вряд ли позовут в гости чужого человека. Обычно они достойно содержатся и реставрируются, так как это добавляет стоимости трофейному активу и повышает цену номеров.
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