«Альфастрахование» готовит одну из крупнейших сделок года с офисами

«Альфастрахование» договаривается с владельцем многофункционального комплекса «Парк легенд» на юге Москвы о покупке части офисов. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к разным сторонам переговоров. По данным первого, речь примерно о 30 000 кв. м, второго – о 35 000 кв. м. О переговорах знают три консультанта, работавших с участниками сделки. По их словам, сделка может состояться до конца года.