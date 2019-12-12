«Альфастрахование» готовит одну из крупнейших сделок года с офисами
«Альфастрахование» договаривается с владельцем многофункционального комплекса «Парк легенд» на юге Москвы о покупке части офисов. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к разным сторонам переговоров. По данным первого, речь примерно о 30 000 кв. м, второго – о 35 000 кв. м. О переговорах знают три консультанта, работавших с участниками сделки. По их словам, сделка может состояться до конца года.
Офис покупается на перспективу, говорят собеседники «Ведомостей»: «Альфастрахование» растет, нынешняя штаб-квартира – в устаревшем бизнес-центре на Шаболовке, около 18 000 кв. м. В новый офис планируется перевести сотрудников других подразделений – например, из бизнес-центра «Максима плаза». Представитель «Альфастрахования» от комментариев отказался.