Девелопер Sminex заключил одну из крупнейших сделок с коворкингами
Он арендовал офис на Кадашевской набережной
Девелоперская компания Sminex арендовала 3100 кв. м в Geo Spaces на Кадашевской набережной. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки. Сделка, по их словам, была закрыта в конце 2019 г. Представитель Sminex, гендиректор Geo Spaces Гурген Шекоян и директор отдела офисных помещений CBRE (консультант сделки) Виктория Задорина информацию подтвердили.
Комплекс на Кадашевской набережной – первый объект сети сервисных офисов Geo Spaces. Шекоян является также одним из основателей коворкингов Ceo Rooms.
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