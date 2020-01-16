Недвижимость

Девелопер Sminex заключил одну из крупнейших сделок с коворкингами

Он арендовал офис на Кадашевской набережной
Антон Филатов
В Geo Spaces есть не только офисы, но еще и коливинги – апартаменты с общей для жильцов инфраструктурой, а также зал для мероприятий /Geo Spaces

Девелоперская компания Sminex арендовала 3100 кв. м в Geo Spaces на Кадашевской набережной. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки. Сделка, по их словам, была закрыта в конце 2019 г. Представитель Sminex, гендиректор Geo Spaces Гурген Шекоян и директор отдела офисных помещений CBRE (консультант сделки) Виктория Задорина информацию подтвердили.

Комплекс на Кадашевской набережной – первый объект сети сервисных офисов Geo Spaces. Шекоян является также одним из основателей коворкингов Ceo Rooms.

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