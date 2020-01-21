Акционер Локо-банка застроит бывший участок «СУ-155»

Принадлежащая банкиру фирма «Инвестиционное развитие» победила на торгах по продаже имущества строительной компании «СУ-155». В лот, как следует из документации, вошли земельный участок площадью 0,3 га и два здания на 170 кв. м на Нагатинской набережной. «Инвестиционное развитие» заплатит за это имущество 298,1 млн руб.