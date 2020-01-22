Владелец универмагов ХЦ нашел покупателя на торговый центр «Сокольники»
Комплекс приобрела компания основателя «Копейки»
Accent Capital выкупила у структуры основателя «Холдинг-центра» Валерия Чиркова торговый центр «Сокольники», расположенный на Русаковской улице в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки. Запрос в «Холдинг-центр» остался без ответа.
Директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Олеся Никитенко подтвердила приобретение ТЦ «Сокольники». По ее словам, объект полностью отвечает стратегии Accent Capital – увеличивать инвестиции клиентов в торговую недвижимость Москвы и Санкт-Петербурга. Торговый комплекс «Сокольники» будет внесен в фонд Accent Capital, для которого это будет первым активом в портфеле, уточнила Никитенко.
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