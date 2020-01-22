Владелец универмагов ХЦ нашел покупателя на торговый центр «Сокольники»

Директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Олеся Никитенко подтвердила приобретение ТЦ «Сокольники». По ее словам, объект полностью отвечает стратегии Accent Capital – увеличивать инвестиции клиентов в торговую недвижимость Москвы и Санкт-Петербурга. Торговый комплекс «Сокольники» будет внесен в фонд Accent Capital, для которого это будет первым активом в портфеле, уточнила Никитенко.