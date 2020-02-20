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АСВ может продать половину гостиницы «Петр I» в центре Москвы

Ранее отель связывали со скандальным бизнесменом Павлом Фуксом
Антон Филатов
АСВ может продать половину гостиницы «Петр I» в центре Москвы /TASS

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Русского международного банка (его банкротством сейчас занимается Агентство по страхованию вкладов, АСВ) о взыскании с акционеров ОАО «Гостиница «Будапешт» долга в размере $11,4 млн. Он также обратил взыскание на 50% акций общества.

ОАО «Гостиница «Будапешт» владеет 5-звездочным отелем «Петр I» на 133 номера – в непосредственной близости от здания Центробанка на Неглинной улице.

«Петр I» занимает только часть гостиничного комплекса, в составе которого есть также отель «Будапешт» (построен в 1876 г., объект культурного наследия федерального значения). У этих отелей разные собственники. Конечные бенефициары «Будапешта» неизвестны, но эту гостиницу связывали с бизнесменом Виталием Юсуфовым, сыном бывшего министра энергетики России Игоря Юсуфова.

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