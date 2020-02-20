АСВ может продать половину гостиницы «Петр I» в центре Москвы

«Петр I» занимает только часть гостиничного комплекса, в составе которого есть также отель «Будапешт» (построен в 1876 г., объект культурного наследия федерального значения). У этих отелей разные собственники. Конечные бенефициары «Будапешта» неизвестны, но эту гостиницу связывали с бизнесменом Виталием Юсуфовым, сыном бывшего министра энергетики России Игоря Юсуфова.